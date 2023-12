Consultório Jurídico: dicas para o momento das compras de Natal

No quadro ‘Consultório Jurídico’, do programa Conexão Caturité, o advogado Floriano Júnior trouxe dicas para que os consumidores não se sintam lesados no momento de comprar os presentes de Natal.

De acordo com o advogado, o consumidor precisa ficar atento no momento de adquirir produtos e contratar serviços, especialmente neste período.

Há muita diferença de preços de um mesmo produto, então busque sempre pesquisar em vários locais antes de adquirir um determinado produto.

