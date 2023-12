Mais de 900% na variação de preço do material escolar em João Pessoa

Pesquisa de preços para material escolar realizada pelo Procon-JP aponta diferença de R$ 80,00 na bolsa escolar masculina Xeryus, que oscila entre R$ 159,90 (Carrefour – Aeroclube) e R$ 239,90 (Casa do Colegial – Torre), variação de 50,03%.

A maior variação, 938%, ficou com a unidade do apontador simples Tris, com preços entre R$ 0,50 (3G Papelaria – Centro e Paper Blue (Mangabeira) e R$ 5,19 (Casa Tudo – Aeroclube), diferença de R$ 4,69.

O Procon-JP, que realizou o levantamento no dia 19 de dezembro em 12 estabelecimentos da Capital, traz preços de 101 itens.

A maior variação da pesquisa, 754,29%, no entanto, ficou com a unidade do apontador simples Tris, com preços entre R$ 0,35 (Papelaria Vkat – Mangabeira) e R$ 2,99 (Casa Tudo – Jardim América), diferença de R$ 2,64.

Esta é a primeira pesquisa do Procon-JP para material escolar, que deve estar publicando novo comparativo de preços no final do mês de dezembro.

Para o secretário Rougger Guerra, é importante consultar a pesquisa do Procon-JP, já que os preços estão bem diferenciados para um mesmo produto.

“Neste primeiro levantamento notamos diferenças bem significativas e, por isso, é bom olhar a tabela completa nos sites joaopessoa.pb.gov.br e proconjp.pb.gov.br. Qualquer economia é bem-vinda”.

Mais diferenças – O Procon-JP encontrou outras grandes diferenças nos preços, a exemplo da unidade do caderno CP capa dura Credeal 240 folhas 12 matérias, R$ 21,00, oscilando entre R$ 14,90 (Paper Blue – Mangabeira) e R$ 35,90 (Atacadão dos Presentes – Aeroclube), variação de 140,94%; e do caderno CP capa dura Credeal 200 folhas 10 matérias, R$ 19,00, com preços entre R$ 16,90 (Papelaria VKat – Mangabeira) e R$ 35,90 (Papel Atacadão dos Presentes – Aeroclube), variação de 112,43%.

Mais variações – A pesquisa registrou, ainda, outras variações bem significativas, como na unidade do transferidor Cristal 12×360 G chanfrado Waleu, 690%, com os preços oscilando entre R$ 0,90 (Papelaria Vkat – Mangabeira) e R$ 7,11 (Magazine Comércio de Papelaria – Centro), diferença de R$ 6,21; e na unidade da borracha azul-vermelha AV 40 Mercur, 618%, com preços entre R$ 0,50 (Livraria Papel Max – Cristo) e R$ 3,59 (Casa Tudo – Jardim América), diferença de R$ 3,09.

Os locais – A pesquisa do Procon-JP foi realizada nos seguintes estabelecimentos: Magazine Comércio de Papelaria e Arco-Íris Papelaria (Centro); Papelaria Vkat e Paper Blue Papelaria (Mangabeira); Livraria Papel Max (Cristo); GR Papelaria (Manaíra): Casa do Colegial (Torre); Atacadão dos Presentes (Aeroclube) e Casa Tudo (Jardim América).

Acesse a pesquisa completa nos sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br