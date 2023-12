Consumidor: cuidados com o orçamento nas compras de fim ano

Está chegando o Natal e nessa época é comum trocar presentes, fazer compras de roupas e gastos a mais com alimentação por causa da ceia. Nesse período, as pessoas costumam ir com mais frequência ao comércio e podem ficar com o orçamento apertado.

Pensando nisso, a advogada e especialista em consumo, Glauce Jácome, fez um alerta aos ouvintes da Rádio Caturité FM, nesta terça-feira (19), durante o seu quadro “Direito do Consumidor”, no Jornal da Manhã.

Ela lembrou que há muitos atrativos no comércio que tendem a fazer com que os consumidores gastem mais, por isso é necessário fazer uma lista e pesquisar os itens que serão comprados para não extrapolar o orçamento e ficar com dívidas em excesso.

Glauce também ressaltou a importância de os consumidores verificarem as condições de pagamento.

