Sebrae encerra primeiro ciclo do programa “Impulsiona Saúde”

Resultados práticos e satisfatórios, como aumento no faturamento, melhoria no atendimento e mais vendas. Este foi o balanço do primeiro ciclo do programa “Impulsiona Saúde”, realizado pelo Sebrae/PB em João Pessoa voltado aos profissionais da área de saúde e empreendedores do setor. O evento de encerramento das atividades do programa aconteceu no shopping Liv Mall, em João Pessoa, e reuniu cerca de 180 participantes.

Entender o consultório enquanto uma empresa e se ver como empreendedor capaz de fazer mais pelo seu negócio e pelos seus clientes. Este é o principal objetivo do “Impulsiona Saúde”.

Em seu primeiro ano, o programa atendeu 250 pessoas com mentorias, entre profissionais da área da saúde, fornecedores, consultores e colaboradores das empresas. Eles aprenderam sobre gestão do negócio, estratégia de vendas, precificação de serviços, atendimento personalizado e jornada do paciente.

O cardiologista João Cavalcanti Neto está entre os participantes e destacou a importância do programa para os profissionais, sobretudo no que se refere às necessidades dos pacientes, enquanto clientes, além da gestão do negócio. “Nós conseguimos ser mais eficientes nas atividades e ter mais resultados. E o mais significativo foi a experiência que o paciente tem na clínica. Esse foi o nosso maior ganho dentro do programa”, frisou.

Os principais resultados apontados pelos participantes do programa foram o aumento no faturamento, a reativação de antigos clientes, a precificação correta dos serviços, a eficiência no atendimento, melhores vendas, renovação de portfólios, maior controle de despesas, desburocratização de processos e equipes coesas.

Para o gestor dos projetos e programas de saúde do Sebrae Nacional, Flávio Barros, a iniciativa da Paraíba se mostrou inovadora e eficiente. “Os médicos e demais profissionais da saúde nunca achavam que o Sebrae poderia ajudá-los. Hoje eles têm certeza de que podemos ajudá-los e muito na gestão. Estamos conhecendo os estados que estão tocando seus programas e projetos e é muito gratificante ver que a Paraíba está sendo um dos pioneiros nesse processo”, disse.

Por sua vez, o gerente da Unidade de Inovação e Competitividade do Sebrae/PB, Elinaldo Macedo, parabenizou os participantes pelo empenho no programa e destacou o potencial do mercado da saúde no estado. “Pelos retornos que recebemos dos profissionais, eles conseguiram atingir o objetivo proposto e melhoraram seus negócios, ampliaram o olhar sobre suas empresas e aprenderam. Isso é o mais importante. É uma iniciativa pioneira, mas já com resultados significativos”, falou.

Planos para 2024 – Os mentorados deste primeiro ciclo do “Impulsiona Saúde” continuarão sendo acompanhados pelo Sebrae e devem seguir com novas mentorias e capacitações para melhorar seus negócios. De acordo com o analista técnico do Sebrae/PB e responsável pela implantação do programa, Alessandro Teixeira, em 2024 deve ser aberta uma nova turma para iniciantes, além da implantação do programa nas regionais de Guarabira e Campina Grande.

Mais uma vez, ele destacou a importância das empresas de saúde para a economia do estado e o quanto os profissionais envolvidos podem crescer com seus empreendimentos.

“Na na Paraíba existem mais de 15 mil empreendimentos no segmento da saúde e essas empresas são muito relevantes e importantes na empregabilidade. Observando tudo isso, o Sebrae começou a modelar esse programa e estamos fortalecendo esse ecossistema para que a gente possa melhorar a gestão dessas empresas, desde a recepção, atendimento até a parte financeira do negócio”, complementou o analista.