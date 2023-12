Saiba como evitar golpes em compras online neste final de ano

Dezembro, confraternizações, amigo secreto, décimo terceiro na conta. Nessa época no ano, os consumidores que são adeptos de compras online são bombardeados com ofertas e promoções de encher os olhos. Mas quando se trata da internet, todo cuidado é pouco para não comprar gato por lebre. Atento a este cenário, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor reuniu algumas orientações para que os usuários evitem cair em golpes virtuais.

A primeira dica é: redobre a atenção para promoções de empresas que você nunca tenha comprado antes. Essas ofertas podem chegar por email ou mesmo serem enviadas por seus amigos pelo Instagram. Desconfie de perfis que vendem produtos com preços muito abaixo do valor de mercado.

Mas, se você gostou da oferta, uma dica que o secretário do Procon-JP, Rougger Guerra, dá para esses casos é: verifique se a loja tem site e leia as considerações deixadas por outros clientes.

“Quando receber ofertas muito tentadoras por email, uma forma de se precaver é, ao invés de clicar em links, digitar o endereço da loja no navegador de internet. E antes de finalizar a compra, verificar nome, endereço e contatos para troca de informações com a empresa”, ressalta Rougger Guerra, acrescentando que o consumidor deve ficar atento a emails finalizados em @gmail.com ou @hotmail.com, pois grandes empresas não costumam utilizar esses tipos de extensões.

A assessora jurídica Ilanine Julião é uma consumidora experiente quando o assunto é compras online. “Quando me interesso por uma marca nova, sempre faço uma pesquisa antes. Eu observo a segurança do site, peço indicações a conhecidos, leio comentários de outros clientes a respeito dos serviços prestados e produtos fornecidos pela empresa”, revela.

A última compra online que ela fez foi de um óculos de grau em uma ótica online localizada no Rio de Janeiro. Ela conheceu a marca nas redes sociais.

“Como nunca tinha comprado lá antes, fiz todo o roteiro de pesquisa sobre a procedência da empresa. Busquei em sites de indicação e de reclamação como o Reclame Aqui. Como não encontrei nada negativo, fiz minha primeira compra e adorei a qualidade do produto e os serviços prestados pela ótica”, contou Ilanine Julião.

Atenção para segurança de seus dados – Rougger Guerra faz um alerta importante para o momento do pagamento de compras em ambientes virtuais. Para evitar cair em golpes, evite fornecer dados pessoais em links enviados sobre supostas promoções e desconfie de pedido de pagamento imediato para que a oferta seja mantida.

“Se puder, prefira usar o cartão virtual para compras na internet. No caso de pagamento via PIX, faça a transferência dentro do ambiente da loja virtual confiável. Se a empresa fornecer um QR Code, confira com atenção todos os dados para confirmar a identidade da loja. Para pagamento com boleto, verifique o nome da empresa que aparece no documento, no aplicativo ou site do banco. Desconfie se o nome for diferente da loja onde a compra foi feita”, orienta o secretário do Procon-JP.

Pesquise sobre a loja – É cada vez mais comum encontrarmos microempreendedores que usam o Instagram e WhatsApp para vender produtos online. Como não temos como avaliar a confiabilidade das ofertas no primeiro olhar, evite clicar em links ou abrir arquivos enviados em conversas de aplicativos.

“Antes de comprar de uma empresa que conheceu nas redes sociais, confira se a página tem selo de verificação, número de seguidores compatíveis e comentários de outros consumidores”, recomenda o secretário do Procon-JP.

Sites não recomendados – O Procon-JP mantém em seu portal uma lista de empresas que lesaram o consumidor de alguma forma e que, por isso, passaram a integrar o rol de sites não recomendados pelo órgão. Esse catálogo de “marcas non gratas” é atualizado periodicamente. O consumidor pode verificar a listagem por meio do link: Procon: Aplicativos (proconjp.pb.gov.br) .

Fui vítima de um golpe, e agora? – Se você tomou todos os cuidados antes de realizar uma compra online, mas, ainda assim, foi vítima de uma fraude – o produto não foi entregue, recebeu um produto com qualidade inferior ao descrito pelo vendedor, procure os canais de proteção ao consumidor.

O Procon-JP fica localizado na Avenida Pedro I, 473, Tambiá, em João Pessoa, e funciona das 8h às 17h. Os telefones para contato são: (83) 3213-4702 – recepção; (83) 98665-0179 – Procon-JP na sua mão.