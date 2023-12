Preço da Cesta Natalina varia em Campina Grande

O menor valor da cesta natalina registrado pelo Procon de Campina Grande, neste ano, custa R$ 528,62, e o maior valor é de R$ 685,55, ou seja, 30% dependendo do estabelecimento comercial escolhido pelo consumidor para a realização da compra.

O dado faz parte da pesquisa de preços realizada pelo órgão em nove supermercados da cidade, que foi divulgada nesta sexta-feira, 15, com o objetivo de auxiliar os consumidores nas compras de final de ano.

A coleta de dados da Pesquisa da Cesta de Natal 2023 do Procon-CG foi realizada nos dias 12 e 13 (quarta e quinta-feira), contemplando o preço de 32 produtos que são mais procurados pelos consumidores no período natalino, a exemplo de chester, queijo tipo reino, chocolate e sidra – que estão divididos em quatro grupos: Carnes e peixes, Queijos e frios, Mercearia e Bebidas.

Segundo estudo, todos os produtos apresentaram variação de preços positivas, que vão de 4% a 485%, que resultaram em cestas com os seguintes valores: R$ 624,21 (Rede Compras), R$ 685,55 (Carrefour), R$ 607,88 (Brasil Atacarejo), R$ 597,80 (Assaí Atacadista), R$ 572,09 (Bom que só), R$ 586,61 (Atacadão), R$ 661,01 (Ideal), R$ 609,1 (Rede Compras), R$ 528,62 (Supermercado Econômico).

Com isso, o menor valor da cesta natalina na Rainha da Borborema foi encontrado no bairro da Prata, no Supermercado Econômico -R$ 528,62; já o maior valor identificado foi no bairro do Centro, no Carrefour: R$ 685,55, ou seja, uma diferença de até R$ 156,93 (30%) no bolso do consumidor que optar por mais em conta para o seu orçamento familiar.

Já o valor médio da ceia natalina para o ano de 2023 é de R$ 608,10. Para conferir a pesquisa na íntegra, basta acessar: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2023/