Aparte: Sicredi amplia presença no cooperativismo financeiro

O Sistema Cooperativo Sicredi atingiu uma carteira de crédito de R$ 200 bilhões em outubro – alta anual de 21%.

O sistema é formado por uma confederação, cinco centrais regionais, 109 cooperativas singulares e o banco Sicredi.

De acordo com o jornal Valor Econômico, com essa carteira consolidada, o Sicredi é a sétima maior instituição financeira do Brasil nesse critério, ficando atrás apenas de Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e BNDES.

O Sicredi já tem R$ 314 bilhões em ativos (que considera a carteira de crédito; títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros); e outros tipos de ativos financeiros e investimentos.

O sistema tem mais de 7 milhões de associados e 2,6 mil agências.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

