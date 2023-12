“Mais de 350 milhões foram aplicados em micro e pequenos negócios em Campina Grande e região, movimentando a economia”, a informação é do gerente geral da agência do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) de Campina Grande, Bruno Cavalcante.

Em entrevista à Rádio Caturité, nesta quinta-feira, 14, Bruno destacou o Crediamigo, voltado para os micro e pequenos empresários, bem como o Agroamigo, destinado a agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Bruno explicou o passo a passo sobre como conseguir os créditos nas agências do BNB. Assista: