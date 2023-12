Destinado para empreendimentos do agronegócio que buscam inovação e soluções sustentáveis, o ALI Rural executado pelo Sebrae/PB está com seleção aberta para atender 150 produtores em várias regiões do estado com atuação em diferentes segmentos do setor.

O programa, que é desenvolvido em um ciclo de oito meses, tem como foco a contribuição com melhorias relacionadas aos processos produtivos e o desenvolvimento de estratégias de controles gerenciais.

Para efetuar inscrição na seleção, os interessados devem comparecer presencialmente em uma das onze agências regionais do Sebrae no estado e solicitar atendimento.

Também é possível consultar informações através dos serviços do aplicativo WhatsApp e da Central de Relacionamento, ambos disponíveis pelo número 0800 570 0800. O programa é gratuito e o prazo de inscrição se encerra na próxima quarta-feira (20).

De acordo com o analista técnico do Sebrae/PB, Pablo Queiroz, a seleção conta com oportunidades para acompanhar experiências nos segmentos de produção do arroz vermelho, apicultura, bovinocultura, carcinicultura, fruticultura e horticultura.

“Esse atendimento que é ofertado pelo programa é estratégico para o crescimento das empresas e envolve a execução de diversas ações como o diagnóstico da realidade, estudo para aplicação de ferramentas visando o processo de inovação e a mensuração de resultados para gerar eficiência”, explicou.

O território paraibano tem atualmente 12 Agentes Locais de Inovação. É a partir da atuação desse profissional que o empreendedor rural recebe assistência, tem o diagnóstico da sua empresa realizado e conhece ferramentas e soluções para buscar o aumento do faturamento ou redução dos custos.

O ciclo de oito meses, período que compreende a execução do programa, inclui encontros presenciais, online e acompanhamento individual de cada empresa.

Além de levar inovação aos pequenos negócios do campo, o empresário tem através do ALI Rural a oportunidade de aprender mais sobre empreendedorismo, participar de eventos e ter acesso a tecnologia para impulsionar o negócio e projetar ações estratégicas para potencializar a sua empresa no mercado.