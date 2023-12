O gerente geral da agência do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) de Campina Grande, Bruno Cavalcante, comentou sobre a Lei 14.554, que ampliou de quatro para seis anos o prazo de pagamento dos empréstimos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

Bruno destacou, durante entrevista à Rádio Caturité, nesta quinta-feira, 14, que a lei foi reeditada e que o novo prazo para as adesões é em 24 de abril de 2024.

Ele explicou também sobre os descontos e os tipos de modalidades. Ouça a entrevista: