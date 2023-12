O Aeroporto Presidente João Suassuna, em Campina Grande, registrou um aumento de quase 260% na movimentação de passageiros em novembro deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado.

A informação é da gerência do aeroporto, administrado pela Aena Brasil, que destacou também que, no acumulado do ano, o João Suassuna ultrapassou os 200 mil passageiros, o que equivale a 60% de aumento em relação ao mesmo período de 2022.

