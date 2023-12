Veto à desoneração na folha de pagamento será votado nesta 5ª feira

Está marcada para as 10 horas desta quinta-feira a sessão do Congresso Nacional (Câmara e Senado reunidos simultaneamente) para apreciar o veto do presidente Lula ao projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores econômicos.

Os defensores da prorrogação garantem que já possuem os votos necessários à derrubada do referido veto.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

