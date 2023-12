Podcast: Gerente do INSS explica sobre benefício por incapacidade

No quadro ‘Minha Aposentadoria’, do programa Conexão Caturité, o gerente regional do INSS Campina Grande, Marcus Vinícius, esclareceu as dúvidas dos ouvintes sobre os benefícios oferecidos pelo instituto.

Marcus explicou que os agricultores são considerados segurados especiais. Em caso de doença, o beneficiário deve buscar o auxílio-doença oferecido pelo INSS.

Em caso de sequela e incapacidade, o beneficiário deve apresentar uma documentação médica para recorrer ao auxílio por incapacidade.

