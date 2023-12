Direito do Consumidor: lojas não podem expor produtos sem preços

Seja como vitrine ou mostruários, produtos sem preços não podem ser colocados para venda. Foi o que explicou a advogada, especialista em consumo e titular do quadro Direito do Consumidor da Rádio Caturité FM, Glauce Jácome.

Segundo ela, todo consumidor que for às compras precisa saber as informações dos produtos que estão expostos e disponíveis nos departamentos.

Ela disse aos ouvintes do Jornal da Manhã desta terça-feira (12) que caso não haja preços e o cliente encontre dificuldade em saber o valor da peça ou produto desejado, o Procon pode ser acionado.

– É direito do consumidor saber o valor do produto. O fornecedor precisa facilitar as informações. O Código do Consumidor assegura que é prática infrativa sujeita a penalidade o fato de não informar os preços. Essa informação deve estar colocada de forma clara, objetiva e ostensiva para o consumidor – ressaltou.

