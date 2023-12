Uma das funções mais importantes do Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) é interligar a mão de obra desempregada às empresas com vagas de emprego em aberto.

Todos os domingos, o portal da Prefeitura de João Pessoa anuncia as novas oportunidades da semana que inicia, intermediadas pelo órgão municipal. O candidato que desejar concorrer a uma ou mais vagas, basta comparecer à sede do Sine-JP e realizar um cadastramento.

“É nesse cadastro que abrimos uma espécie de currículo online do candidato. Com esse registro, conseguimos fazer uma busca por vagas abertas com o perfil do interessado e, uma vez constando que há uma combinação, realizamos o encaminhamento imediato do candidato para a empresa”, explica o coordenador do Sine-JP, Eurípedes Leal.

Segundo ele, não há limites de encaminhamentos por candidato. Uma pessoa pode receber mais de um direcionamento para ser entrevistada por diferentes empresas.

O objetivo do Sine-JP é garantir que o candidato possa ter o maior número de possibilidades de aproveitamento nas vagas abertas.

O encaminhamento, ou seja, esse primeiro contato com a empresa com a vaga em aberto, é um dos momentos mais importantes do processo. Isso porque é de total responsabilidade do candidato este relacionamento.

“Mas nós do Sine João Pessoa damos todas as orientações que o interessado precisa para esta fase e deixamos um telefone de contato para que ele possa tirar quaisquer dúvidas”, esclarece Eurípedes Leal.

Além disso, o Sine-JP coloca à disposição do candidato o setor de intermediação, responsável pelas captações de vagas, para auxiliar os candidatos que tenham alguma dificuldade de contato e comunicação com as empresas.

Após agendar a entrevista de emprego, é de responsabilidade do candidato comparecer no dia e na hora marcados pela empresa para participar do processo de seleção. O Sine-JP também auxilia o candidato nesta etapa, com cursos e oficinas de qualificação para o momento da entrevista.

“Quinzenalmente pela manhã, oferecemos cursos e oficinas com orientações para o candidato ir mais seguro nas entrevistas de emprego. Nós divulgamos essas vagas por meio do programa ‘Eu Posso Aprender’ no site da Prefeitura de João Pessoa. Basta os interessados comparecerem na sede do Sine-JP para fazer a inscrição”, orienta Eurípedes Leal.

Serviço – O Sine-JP fica na Avenida João Suassuna, 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.