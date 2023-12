Preço de combustíveis apresenta queda em Campina Grande; confira

O Procon de Campina Grande divulgou pesquisa de preço de combustíveis referente ao mês de dezembro nesta sexta-feira (8). Dos seis produtos avaliados (gasolina comum, gasolina aditivada, diesel comum, diesel S10, GNV) cinco apresentaram queda nos preços de até 9,51%, em relação aos preços praticados pelos postos de combustíveis no último mês de outubro. O estudo foi realizado em 61 estabelecimentos do município.

De acordo com o Procon-CG, a maior redução de preço registrada entre o dia 25 de outubro/23 e o dia 5 de dezembro/23 (data da coleta de dados da atual pesquisa); foi registrada no litro do etanol, que apresentou uma queda de preço de 9,51%; ou seja, passou de R$ 4,31 para R$ 3,90.

Em seguida foi o litro da gasolina aditivada, que sofreu uma redução de 5,09%, ou seja, passou de R$ 5,89 para R$ 5,59; e da gasolina comum que sofreu uma queda de 5,55%, ou seja, passou de R$ 5,77 para R$ 5,45.

Já o preço do litro do diesel comum passou de R$ 6,00 para R$ 5,91, ou seja, sofreu uma redução de 1,50% entre os meses de outubro e dezembro deste ano; enquanto que o diesel S-10 passou de R$ 6,09 para R$ 6,03, ou seja, sofreu uma redução de 0,99%.

Segundo a pesquisa, o metro cúbico do Gás Natural Veicular (GNV) se manteve constante: custando cerca de R$ 4,80.

A pesquisa de combustíveis do Procon Municipal também apresenta a média de preço dos produtos que está sendo cobrada por estabelecimento em Campina Grande neste mês. No estudo, o preço do litro da gasolina registrado no último dia 5, foi de R$ 5,45; da gasolina aditivada – R$ 5,59; do etanol -R$ 5,91, do diesel – R$ 5,91, do diesel S10 – R$ 6,03; enquanto que do metro cúbico do GNV foi de R$ 4,80.

Para conferir esses e outros dados, o consumidor pode acessar: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2023/