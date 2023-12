Podcast: entenda como funciona a aposentadoria de agricultores e pescadores

No quadro Minha Aposentadoria, do programa Conexão Caturité, o gerente regional do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, esclareceu dúvidas dos ouvintes sobre os benefícios oferecidos pelo Instituto.

Sobre a aposentadoria de agricultores ou pescadores, Marcus disse que essas categorias de trabalhadores não precisam necessariamente fazer recolhimentos, mas sim demonstrar o tempo de serviço.

Há maneiras de provar, como o Pronaf, a certidão de casamento, a venda de produtos produzidos pelos agricultores e outras formas.

Ouça o podcast e entenda: