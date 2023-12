No quadro ‘Minha Aposentadoria’, do programa Conexão Caturité, o gerente regional do INSS Campina Grande, Marcus Vinícius, respondeu dúvidas de ouvintes.

Sobre o pedido de revisão da aposentadoria, Marcus disse que são dez anos para que a solicitação seja feita.

Ele também lembrou que o cálculo do benefício é feito de acordo com o tempo e valor de contribuição.

Ouça aqui o podcast completo: