O vice-presidente do Sindicato da Panificação de Campina Grande (Sindipan), Josivan Silva, falou à reportagem da Rádio Caturité FM sobre a expectativa do setor para as festividades de fim de ano.

Segundo ele, essa é uma época muito propícia, em que o aumento da produção impacta positivamente nos lucros das panificadoras.

Os salgadinhos estão sempre à mesa nas confraternizações, encontro de amigos, ceias natalinas e festejos de réveillon.

– As encomendas começam a chegar e esperamos que nesse mês dê uma aquecida por causa das confraternizações, essa é a expectativa. Os mais pedidos são coxinha, pastel salgado e doce e empadas. Esses com certeza são os mais procurados, e os clientes podem escolher comprar tanto no quilo quanto nos kits – frisou.

Ouça aqui a entrevista completa.