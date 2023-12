Mais do que trocar cartões de visitas e adicionar nas redes sociais, a conexão entre empreendedores pode ficar mais forte com um bom networking. E como fazer isso? Participando de eventos, visitando possíveis empresas parceiras e expandindo a lista de contatos estão entre as dicas. O trabalho em conjunto dos empreendedores está cada vez mais em alta no mercado, em diferentes nichos, e é uma estratégia para o crescimento dos pequenos negócios.

A analista técnica do Sebrae/PB, Rosário Brito, lembra a importância de estabelecer boas parcerias, mesmo que o empreendedor ainda esteja começando a empresa, pois essa estratégia ajuda a ampliar a visibilidade da marca no mercado.

“O networking pode ajudar a expandir a sua base de clientes, aumentar a visibilidade de sua marca, estabelecer parcerias estratégicas e duradouras, além de construir relacionamento sólido com outras empresas e profissionais influentes”, destaca.

Ela reforça ainda a importância de manter um bom relacionamento com os empreendedores que tenham negócios complementares ao seu nicho e procurar atuar em parceria, onde um ajuda a divulgar o negócio do outro, seja com indicações de clientes ou participações em eventos do setor.

“Você pode formar alianças estratégicas que impulsionarão o crescimento mútuo. Essa parceria pode levar a colaborações em projetos e até mesmo aquisições, abrindo nova oportunidade para o seu negócio. Você pode encontrar potenciais clientes, parceiros de negócio e até mesmo investidores”, orienta.

Confira 5 dicas para criar ou fortalecer o networking da sua empresa:

– Expanda os horizontes: conecte-se com pessoas mais experientes e com mais tempo no mercado. Dessa forma, você pode enxergar novas possibilidades de investimento para o seu negócio ou até mesmo novos clientes;

– Cresça em conjunto: com boas parcerias sua marca ganha maior visibilidade e você pode conquistar novos parceiros. Ao invés de concorrentes, faça aliados;

– Pense digital: utilize as redes sociais para fazer postagens em conjuntos (as famosas collabs), principalmente para divulgar eventos, novos produtos feitos em parceria ou promoções;

– Invista na cocriação: com uma base de contatos sólida você pode criar novos produtos ou serviços para o seu negócio, conquistar novos mercados e fortalecer ambas as marcas parceiras;

– Ganhe em crescimento pessoal: ao compartilhar conhecimento e trocar experiência com seus parceiros, você também aprende no dia a dia, podendo participar de eventos e cursos, além de ter novas ideias para a sua empresa.