Na manhã desta segunda-feira (4), a secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, durante audiência da Lei Orçamentária Anual 2024 (LOA), destacou as ações implementadas pela pasta, no âmbito do fortalecimento e ampliação do segmento econômico da cidade Rainha da Borborema. a audiência foi realizada na Câmara de Vereadores.

Em sua fala, a gestora da pasta destacou as ações imediatas que giram em torno da realização do Natal Iluminado 2023, além de outras demandas pertinentes ao mercado de eventos da cidade.

“Nós chegamos à Secretaria de Desenvolvimento Econômico com muitos desafios. Além de ampliar os nossos principais eventos, que nós também possamos articular a vinda de novas empresas e a expansão daquelas que já estão na cidade. Sobre o Natal Iluminado, a ideia é que nós possamos consolidar as ações que resultam de um trabalho conjunto, para que o Natal Iluminado apresente melhores indicadores a cada ano”, explicou.

Além disso, Tâmela Fama reafirmou o compromisso da gestão municipal, junto ao setor produtivo local, e destacou a captação de empresas como um ponto focal das ações em Campina Grande.

“Nós temos facilitado as pautas junto ao setor produtivo, promovendo o diálogo para fomentar a ampliação das empresas em Campina Grande. Nós estamos em contato com diversas empresas do Brasil, dialogando, inclusive, com outras secretarias para facilitar a vinda de empreendimentos para Campina Grande”, disse.

Por fim, para 2024, foram prospectadas diversas outras medidas relacionadas ao segmento produtivo da cidade.

“Estamos, nesse momento, também fazendo uma aproximação da gestão municipal junto ao sistema de inovação, que reúne vários segmentos da tecnologia, inclusive o da pauta da economia criativa, que é de extrema relevância. E nosso trabalho é manter o selo da Unesco de Cidade Criativa em Artes Midiáticas”, finalizou.