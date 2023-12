Será dia 13 próximo, pela manhã, a inauguração do novo empreendimento do grupo Atacadão Farias em Campina Grande – o ingresso da empresa no setor de frios e ´embutidos´.

A localização do empreendimento é na avenida Canal (centro), vizinho à loja do ´Atacadão Farias´.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

