Programação da IV Leite do Vale Expo Negócios é iniciada em Itaporanga

Considerado como um dos principais eventos do estado na discussão do processo da inovação e da implantação da tecnologia na atividade da agropecuária, a IV Leite do Vale Expo Negócios teve o início de sua programação, nesta sexta-feira (1°), na Fazenda Santa Clara, município de Itaporanga, na região do sertão do estado.

Estiveram presentes no primeiro dia de atividades do evento o presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae/PB, Mário Borba, que ocupa também a presidência do Sistema Faepa/Senar na Paraíba, o superintendente do Sebrae/PB, Luiz Alberto Amorim, além da secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico do estado, Rosália Lucas e o superintendente do Senar na Paraíba, Sérgio Martins, ambos integrantes do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae, além da chefe de gabinete da Prefeitura de Itaporanga, Aline Dantas, que representou o prefeito do município, Divaldo Dantas.

“O pensamento é trazer conhecimento, trazer treinamento, capacitação, tecnologia e inovação. Essa região do Vale do Piancó é promissora, vem se desenvolvendo muito no empreendedorismo e a nossa presença representando o Sebrae, Faepa e Senar, além de outras entidades e instituições que também participam do evento mostra o potencial que existe. O setor agropecuário também sai fortalecido nesse contexto”, comentou Mário Borba.

Realizado pelo Sebrae/PB, Fazenda Santa Clara, Fazenda Eficiente, Sistema Faepa/Senar, Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca e Prefeitura de Itaporanga, a programação iniciada nesta sexta-feira segue até o domingo (3).

Entre os atrativos aos visitantes, estão palestras sobre empreendedorismo, oficinas, cursos, seminários, exposições de animais e máquinas, torneio leiteiro, cavalgada, leilão de animais e espaço para divulgação do artesanato regional.

A IV Leite do Vale Expo Negócios conta ainda com palestrantes de renome nacional como o poeta, cordelista e declamador, Bráulio Bessa, o engenheiro agrônomo e especialista no cultivo da palma, Paulo Suassuna, e a empreendedora Luciana Balbino, proprietária do restaurante Vó Maria, no município de Areia, na região do brejo paraibano.

O presidente da Associação dos Produtores de Leite de Itaporanga e proprietário da Fazenda Santa Clara, Francisco Sales, conhecido como Júnior de Moá, destacou o crescimento do evento ao longo dos últimos anos e destacou a parceria entre as instituições.

“Existe uma união de forças para que tudo isso aconteça e o evento tem crescido a cada ano. Isso é resultado de um trabalho feito em parceria e que busca o mesmo caminho de crescimento para todos que estão envolvidos”, comentou.

Uma estrutura com 50 estandes foi montada na Fazenda Santa Clara para exposição de produtos e serviços. Em 2022, o evento movimentou mais de R$1,2 milhão em negócios e recebeu a visita de mais de três mil pessoas durante dois dias.

“É um evento de fomento que contempla os diversos segmentos da economia, desde o agronegócio, passando pela cadeia produtiva do leite e seus derivados, o comércio e o setor têxtil que é também muito forte em Itaporanga. É um grande ambiente de negócios e com muita honra participei desse momento trazendo a temática do turismo para discussão”, disse Rosália Lucas, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico do estado.

Selo de Inspeção Animal

O primeiro dia de programação da IV Leite do Vale Expo Negócios também ficou marcado pela assinatura do protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal para o Selo de Inspeção Animal, cuja finalidade é valorizar os produtos de origem animal e estabelecer um padrão de qualidade para distribuição no mercado. O documento foi assinado por representantes das cidades Aguiar, Boa Ventura, Itaporanga, Serra Grande, Santana dos Garrotes, São José de Caiana e Pedra Branca.

Antes da assinatura, houve ainda o seminário “O empreendedorismo e a inovação, gerando mais desenvolvimento, negócios, renda e prosperidade, com sustentabilidade”, que incluiu dois painéis temáticos com o foco de discussão voltado ao desenvolvimento da região do Vale do Piancó.