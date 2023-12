Podcast: advogado dá dicas para o consumidor não gastar mais do que ganha em dezembro

No quadro Consultório Jurídico, do programa Conexão Caturité, o advogado Floriano Júnior falou sobre a programação para o fim do ano e os gastos durante essa época.

Ele destacou que neste mês, assim como o aumento de receita com o décimo terceiro, as despesas também tendem a variar.

Floriano lembrou que logo depois vem janeiro e é um mês com despesas típicas, como IPVA e material escolar.

A principal receita é o planejamento. Anote no caderno a previsão de receita que você terá durante o mês de dezembro e estabeleça prioridades.

Ouça o podcast e confira todas as dicas: