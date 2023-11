O quadro “O bê-a-bá da Economia”, que foi ao ar nesta quinta-feira (30), no Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, tratou sobre alguns conceitos básicos da economia.

O titular da coluna, o professor e economista Johnatan Brito, disse aos ouvintes como acontece o processo de produção conceituando a demanda de trabalho e o fluxo circular da renda, revelando como acontece a circulação de dinheiro no mercado.

– Nós trabalhamos com três recursos: o capital – que é a disponibilidade de dinheiro -, a mão de obra e a disponibilidade de terra para produzir. Na economia, o setor produtivo demanda trabalho e nós, a população, a mão de obra. A gente produz, esse alguém vai vender e vende para os próprios produtores. Chamamos isso de fluxo circular da renda. Os empresários detêm o capital, contratam a mão de obra e pagam, a mão de obra produz os bens e serviços, entregam ao produtor e ele vende para nós mesmo. Ela sai do produtor e volta para o produtor, esse é o caminho que o dinheiro percorre – explicou.

Outro conceito que foi pauta da coluna foi a lei da oferta e da demanda, em que Jonathan apontou as regras da compra e venda.

Veja o relato completo em vídeo:

*Vídeo: Paraibaonline

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui