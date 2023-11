Durante entrevista à Rádio Caturité FM, na manhã desta quarta-feira (29), a nova secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, falou sobre os diálogos abertos com empresas para se instalarem na cidade.

Questionada pela reportagem sobre o que mais os empresários pedem na hora de negociar a vinda para o município, a secretária destacou a questão dos terrenos e os impostos.

– Quando a gente faz os primeiros contatos, os empresários pedem localização e terrenos, bem como benefícios fiscais, basicamente são esses dois itens que eles buscam – declarou.

