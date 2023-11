O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), Francisco Gadelha, participou nesta quarta-feira, 29, de uma entrevista para o programa No Meio do Dia, na BandNews FM, mediada pelo âncora do Jornal da Band, Eduardo Oinegue, e pelo apresentador, Fábio França.

Na ocasião, o presidente da FIEPB conversou sobre o processo de reindustrialização na Paraíba, destacando a importância das vias de escoamento de produtos do interior para o Porto de Cabedelo, como um dos principais fatores para o desenvolvimento industrial paraibano.

Francisco Gadelha explicou ainda que as rodovias paraibanas estão entre as melhores do país, e ratificou a importância da ferrovia Transnordestina como um marco importante para o escoamento do setor produtivo.

“O transporte interno da Paraíba é o melhor do Nordeste. Há também uma duplicação importante entre Recife e Natal, que passa evidentemente por João Pessoa. Mas nós temos um porto de calado muito pequeno que tem apenas 11 metros de profundidade, que é o Porto de Cabedelo. Nós vamos forçar a reinserção de uma ferrovia, que corta todo o estado da Paraíba e inclusive deriva para o Porto do Suape, em Recife. Nós vamos lutar para voltar a funcionar essa ferrovia através da nova Transnordestina. A antiga ligava Fortaleza a Recife, e vamos lutar para que ela siga também toda a espinha dorsal da Paraíba e derive para o Porto de Cabedelo e leve até o Suape, onde é ligada, mas houve um certo abandono em função da nova Transnordestina. Ela já foi devolvida ao DNIT e vamos pedir a cessão para o nosso estado para que possamos fazer a reinserção dessa ferrovia, e aí sim vamos melhorar muito nossa malha”, explicou o presidente da FIEPB,

Ele comentou ainda sobre a desoneração da folha e como a indústria paraibana enxerga a reforma tributária, temas importantes para o setor produtivo.

A entrevista faz parte de uma série de conversas realizadas pelos jornalistas com os presidentes das federações das indústrias do Nordeste, sobre os desafios e a importância da industrialização e reindustrialização para o desenvolvimento da região.