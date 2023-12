Empresários realizam visita técnica no Senai em JP

Nesta quinta-feira, 30/11, o SENAI Distrito Industrial de João Pessoa, recebeu a visita de um grupo de empresários, que integram a Associação Paraibana dos Atacadistas de Vestuário – Apavest.

O grupo formado pelos empresários Syrio Solano da Indústria Arcatex, Felipe Vasconcelos e Lúcia Nascimento da Indústria Cia. do Corpo, Bruno Lins da Indústria Nordepi Fardamentos e Júnior Loyola da Indústria Yasli Fardamentos visitou as turmas dos cursos de operador de máquina de costura industrial tecido plano, operador de máquina de costura moda praia e lingerie, do Programa Forma Indústria, que é uma parceria firmada entre o SENAI, o IEL, o Sebrae e a Apavest.

A visita técnica realizada pelos empresários foi para conhecer a metodologia do SENAI, voltada aos cursos na área de vestuário. Os alunos que estão sendo qualificados pela instituição através do Programa Forma Indústria serão contratados posteriormente para trabalhar nas empresas que compõem a Associação.

Até o encerramento dos cursos, os empresários farão uma nova visita, para avaliar o nível de formação dos futuros profissionais do setor de confecção.

A ideia do Forma Indústria é suprir a necessidade de mão de obra qualificada para indústrias paraibanas, desenvolvendo, nos participantes dos cursos, habilidades para a inserção do mercado de trabalho.

Forma Indústria

Nessa primeira edição, o programa foca no setor de confecção na região de João Pessoa e oferece cursos para as seguintes áreas: Operador de Máquina de Costura Industrial em Tecido Plano, Operador de Máquina de Costura Industrial em Malha, Operador de Máquina de Corte de Roupa com foco no Corte e Enfesto e Confeccionador de Lingerie e Moda Praia.