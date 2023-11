Alegando que a chave para o bom desenvolvimento econômico de Campina Grande é o diálogo com o setor produtivo, a secretária da pasta, Tâmela Fama, disse à Caturité FM que o seu foco é manter o bom relacionamento com os empresários.

Ela afirmou que essa parceria rendeu bons frutos para o município e citou a criação de mais de 700 empregos só no mês de outubro, um saldo muito positivo no setor de geração de renda.

Fama alegou também que o diálogo com o empresariado local e com possíveis empresas que queiram se instalar na cidade é uma meta estabelecida em sua gestão e uma orientação pessoal do prefeito Bruno Cunha Lima (PSD).

– É preciso dialogar e entender o cenário econômico de Campina Grande. Em outubro, por exemplo, tivemos um saldo positivo de geração de 732 empregos, ao contrário de outubro do ano passado que o saldo foi de 26 negativos. Estamos abrindo um diálogo para ampliar os negócios, dar potencial aos empresários locais e também trazer atrações de empresas de fora para um desenvolvimento econômico total – salientou.