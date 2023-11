Natal Iluminado: Campina tem 23 pontos de iluminação e população vai contemplar época encantada

A edição 2023 do Natal Iluminado de Campina Grande será aberta oficialmente nesta quinta-feira (30) com uma programação voltada a inauguração da árvore de natal, instalada no Açude Velho, além de apresentações musicais, vila gastronômica e a passagem da Carreta da Coca-Cola.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico da cidade, Tâmela Fama, esse ano serão 23 pontos de iluminação com túnel de luzes no açude, a entrada do município, o parque da criança, entre outras localidades.

Em entrevista ao Jornal da Manhã (Caturité FM), Tâmela minimizou as críticas pelo atraso da iluminação e disse que a população vai poder contemplar a época encantada do Natal com muita beleza na Rainha da Borborema.

– Esse ano teremos 46 dias de festa, com abertura agora dia 30 ficando até 14 de janeiro. Estamos com a equipe toda muito engajada. Existe um cronograma a ser feito e hoje a gente já vê a cidade iluminada, linda, com padronização da vila gastronômica e os campinenses, turistas e excursionistas vão contemplar uma cidade linda nessa época tão encantada – assegurou.

Veja vídeo.

*vídeo – paraibaonline