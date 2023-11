Governador prestigia abertura de congresso e destaca capacidade de investimentos da PB

O governador João Azevêdo participou, na noite desta quarta-feira (29), no Centro de Convenções de João Pessoa, da abertura do 11º Congresso Brasileiro de Conselheiros dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPSs).

O evento, organizado pela Associação Brasileira de Instituições de Previdências Estaduais e Municipais (Abipem), segue até a próxima sexta-feira (1) e reúne mais de 1.100 pessoas de todos os estados do país com o objetivo de capacitar profissionais da área com realizações de palestras e treinamentos sobre governança em regimes previdenciários.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual desejou as boas-vindas aos conferencistas e destacou a capacidade de investimentos e o equilíbrio financeiro do estado.

“Eu desejo boas-vindas a todos os participantes do Congresso, que é um espaço de troca de conhecimento. É uma satisfação receber a todos em um estado que tem as contas ajustadas, reconhecido pela Secretaria do Tesouro Nacional com o rating A, temos uma alta capacidade de investimentos, políticas púbicas eficientes na saúde, na assistência social, fazendo com que a riqueza gerada pelo estado se reverta em benefícios para as pessoas. Além disso, oferecemos um ambiente seguro para investidores, temos mais de R$ 2 bilhões em investimentos no Polo Turístico Cabo Branco, mais de R$ 20 bilhões injetados em empreendimentos de energias renováveis e uma localização estratégica”, frisou.

O presidente da PBPrev, José Antônio Cavalcanti, destacou os avanços da Paraíba no regime de previdência.

“Obtivemos o Certificado de Regularidade Previdenciária Administrativo, ficamos em quarto lugar no Brasil no Índice de Situação Previdenciária, o que representa um progresso muito grande. Isso rendeu a curiosidade do Brasil, temos representações de todo o país no congresso e tenho certeza de que esse evento será um sucesso. A Paraíba mostra a sua pujança, o respeito e a liderança do governador João Azevêdo”, falou.

O presidente da Abipem, João Carlos Figueiredo, celebrou o sucesso do evento.

“A Paraíba tem um espaço maravilhoso para sediar o evento. Além disso, o estado tem Regime Próprio de Previdência, que é referência de gestão e esse é um momento de troca de experiência, por isso, fizemos esse momento especialmente para que conselheiros possam se aperfeiçoar com os treinamentos. Foram mais de 1.150 inscritos, um evento de muito sucesso, atestando que a Paraíba consegue atrair muitas pessoas pela sua receptividade e carinho com as pessoas”, disse.

A abertura do 11º Congresso Brasileiro de Conselheiros dos Regimes Próprios de Previdência Social contou com a presença do presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), Nominando Diniz, e do secretário de estado da Fazenda, Marialvo Laureano.