Nesta terça-feira, 28, a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP conquistou um importante benefício para o segmento de fabricação de alimentos.

Em reunião, com o deputado estadual, Michel Henrique, a FIEP, solicitou o apoio do parlamentar para suprimir parte do texto da lei 1016/2023 de autoria do parlamentar, que institui o Programa Alimentação Consciente na Educação Básica das Redes de Ensino Público da Paraíba.

O programa prevê a conscientização de uma alimentação saudável, junto as crianças e adolescentes matriculados na rede pública de ensino.

E essa alimentação balanceada passa por um consumo equilibrado dos mais diversos alimentos, inclusive o produzido pela indústria.

Durante a sessão desta terça, o deputado estadual, Michel Henrique apresentou uma emenda modificativa para atender o pleito da FIEP, suprimindo o artigo 2º, parágrafo III, ou seja, retirando da lei o termo “ultraprocessados”.

O presidente da Federação ressaltou que a modificação no texto da lei resultará num impacto positivo para a indústria de alimentos, e elogiou a iniciativa do autor do projeto.

“A sensibilidade do deputado estadual, Michel Henrique vai colaborar para que a indústria de alimentos, sobretudo aqui na Paraíba continue gerando emprego e renda para a população. É importante lembrar que a indústria de alimentos é uma das mais expressivas do nosso país, porque além de manter uma produção significativa, se baseia na qualidade, e hoje em dia, praticamente todos os nossos alimentos são resultantes de um processo de industrialização”, ressaltou o presidente da Federação.

A modificação na lei, foi elogiada pelo presidente do Sindicato das Indústrias do Milho, Torrefação e Moagem de Café e da Refinação do Sal do Estado da Paraíba – SINDCAFÉ – PB, Valeriano Paulo Garcia de Oliveira.

“A medida vai beneficiar toda a cadeia envolvida na produção de alimentos em nosso estado, um setor primordial para o desenvolvimento econômico, e que segue rigorosamente a legislação para oferecer alimentos com qualidade e segurança para a população. Nosso agradecimento ao deputado Michel Henrique”, finalizou o presidente do SINDCAFÉ-PB.