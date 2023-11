Instabilidade: correntistas relatam problemas para acessar aplicativo do Banco Inter

Na tarde desta segunda-feira (27), clientes do Banco Inter relatam não conseguir acessar contas no aplicativo da instituição financeira para smartphone.

O banco recebeu mais de 750 reclamações desde 17h45 na plataforma Downdetector, que monitora o funcionamento de sites e plataformas.

Os usuários recorrem a redes sociais para confirmar o problema no serviço e reclamar que precisam resolver questões financeiras urgentes no aplicativo, agora fora do ar.

Procurado pela reportagem, o Banco Inter não respondeu de forma imediata. O banco também ainda não se pronunciou em seus perfis nas redes sociais.

*folhapress