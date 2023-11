Na edição do último sábado (25) da coluna “Pé na Estrada”, veiculada pela rádio Caturité FM, o agente de viagens Alessandro Souza apontou quais são os cuidados indispensáveis na compra online de passagens aéreas, diante do número de golpes registrados na compra de destinos e pacotes.

Segundo o agente de viagens, os golpes têm sido efetuados principalmente através de aplicativos de mensagens: “A gente tem recebido grande número de pessoas efetuando compras via WhatsApp. Na realidade eles pegam preços extremamente promocionais que não existem nos sistemas das companhias aéreas. Por exemplo: Uma viagem de Campina Grande a São Paulo que a companhia tá cobrando R$ 1000 e alguém está cobrando pelo WhatsApp R$ 400, R$ 300 com pagamento via Pix. Depois que faz o pagamento desse valor, seu contato é bloqueado e você não vê nem sua passagem e nem o dinheiro referente ao Pix que foi feito”, explicou.

Alessandro ainda destacou que as companhias aéreas não utilizam essa forma de transação com atendimento personalizado pelo WhatsApp e forneceu algumas orientações de como checar o preço das passagens com segurança.

Confira a coluna “Pé na Estrada” na íntegra:

