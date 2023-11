Procon realiza mais de 60 atendimentos durante Programa Campina Bem Cuidada

Sessenta e três consumidores buscaram o serviço do Procon Municipal durante a 11ª edição do c, realizada pela Prefeitura de Campina Grande na Praça João Paulo II, no Belo Monte, nessa semana.

De acordo com o órgão, grande parte dos atendimentos realizados durante o evento foram relacionados aos serviços prestados pela Energisa e Cagepa.

O Programa Campina Bem Cuidada teve início na última segunda-feira, 20, e foi concluída nessa sexta-feira, 24, oferecendo 50 serviços de secretarias e órgãos municipais para os moradores das comunidades de Nova Brasília e Belo Monte.

O objetivo do programa é proporcionar dignidade, cuidado e bem-estar social, levando para mais perto da comunidade benefícios que vão de uma simples distribuição de mudas até a marcação de exames e de cirurgias. A edição também contou com apresentações culturais de artistas locais.

Atendimentos – O Procon de Campina Grande realizou 63 atendimentos durante os cinco dias da 11ª edição do Programa Campina Bem Cuidada. Grande parte das reclamações dos usuários estavam relacionadas a cobrança indevida relacionada a cartões de crédito, empréstimos fraudulentos ou prestação de serviços da Cagepa, Energisa e operadoras de celular.

No caso das reclamações relacionadas ao fornecimento de energia, a Energisa foi parceira do Procon Municipal nessa edição do Campina Bem Cuidada e disponibilizou uma representante da empresa que possibilitou acordos e agilizou negociações com os consumidores.

Já as demais demandas receberam o devido encaminhamento dos advogados, fiscais e atendentes do Procon-CG. Também houve a distribuição de 200 exemplares do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do Manual 60+, que trata do Direito do Consumidor, especialmente, na terceira idade.

Bem como a divulgação dos canais de comunicação do órgão – os telefones 151 (Disque Procon) e o (83) 9.8186-3609 ou (83) 9.8185-8168; além do endereço da sede, que está localizada na rua Prefeito Ernani Lauritzen, no Centro da cidade, com atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 17 horas.