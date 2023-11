Podcast: advogado explica sobre leis que protegem o consumidor na black friday

No quadro Consultório Jurídico, do programa Conexão Caturité, o advogado Floriano Júnior continuou as orientações sobre a black friday, realizada na última sexta-feira do mês de novembro.

De acordo com Floriano, a política de trocas e devolução permanece a mesma no período de promoções.

O consumidor precisa pesquisar bem previamente e acompanhar os preços para economizar de forma efetiva.

A lei que protege o consumidor é a mesma no período de Black Friday e é possível ter desconto, reembolso ou troca do produto quando há um vício ou defeito.

Ouça o podcast completo: