Estratégias para a Black Friday, estatais federais com déficit sob Lula e o que importa no mercado.

*AS ESTRATÉGIAS DE QUEM VENDE E QUEM COMPRA NA BLACK*

Chegamos à Black Friday. Os varejistas esperam que a tradicional data de descontos deste ano seja melhor do que a de 2022, quando foi contaminada por ressaca econômica da pandemia, juros altos e Copa do Mundo.

As primeiras horas, porém, não empolgaram O volume registrado entre a 1h e as 19h desta quinta foi 12,7% menor do que o registrado no mesmo período de 2022, segundo levantamento da Infracommerce em parceria com a Neotrust.

As estratégias das varejistas: campanhas com influencers e também em TV aberta –na tentativa de chegar a todos os públicos.

A Casas Bahia fechou com o apresentador Rodrigo Faro e Blogueirinha, a entrevistadora debochada interpretada por Bruno Matos. Eles fizeram uma live na quinta (23) na loja da marginal Tietê, em São Paulo. A empresa também tem inserções na Record.

O Magalu lançou sua campanha no Domingão do Huck, da Globo, com Dona Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo. No online, fechou com o canal de podcast PodPah, dos apresentadores Igão e Mítico. Eles comandarão o primeiro “podcommerce” (inspirado no livecommerce).

O Mercado Livre tem trabalhado com o apresentador Marcos Mion, também da Globo, com aparições em novelas e no programa Mais Você. A plataforma espera bater neste ano o crescimento de 19% registrado em 2022.

E as promoções de cada uma? Veja aqui quais são as principais apostas de supermercados e grandes varejistas em algumas das categorias mais buscadas pelo público, como bebidas alcoólicas e eletrônicos.

As estratégias dos consumidores:

Existe um horário melhor para fazer as compras? Segundo a plataforma Promobit, especializada em encontrar descontos e promoções, sim. Ela analisou o comportamento de compra durante a Black Friday de 3 milhões de usuários nos últimos quatro anos.

Nesta sexta, os melhores horários para comprar são 12h, 15h e 17h. No caso de computadores, a maior quantidade de ofertas se concentra entre as 19h e as 22h.

Fuja, é golpe: a data que deve atrair dois em cada três consumidores no Brasil, segundo o Google, também é uma das mais visadas pelos estelionatários.

Relatório da empresa de cibersegurança Kaspersky mostra aumento de três vezes nos sites falsos usando o termo “Black Friday” desde outubro.

O Procon-SP divulgou uma lista com 78 sites que devem ser evitados por quem deseja fugir da “black fraude”. Veja aqui quais são eles.

*ESTATAIS FEDERAIS VOLTAM AO VERMELHO SOB LULA*

Depois de anos de ajustes e superávits, o conjunto das empresas estatais federais voltará ao vermelho no primeiro ano do governo Lula (PT) 3.

Em números:

R$ 4,5 bilhões é o quanto o governo projeta que será o déficit primário (receitas menos despesas, excluindo juros) dessas empresas;

R$ 3,695 bilhões do resultado negativo é apenas da Emgepron, gerenciadora de projetos da Marinha;

R$ 4,75 bilhões foi o saldo positivo das estatais federais em 2022.

Entenda: estão nesse grupo 22 empresas que têm receitas próprias e não dependem do Tesouro Nacional, mas cujo desempenho é considerado nas contas fiscais do governo.

Quem faz parte: companhias como Correios, Ceagesp, Infraero, Dataprev e Serpro —as três últimas têm previsão de superávit, assim como outras oito.

Quem não faz parte: Petrobras e bancos públicos.

O governo afirma que o resultado será coberto com recursos dos caixas das próprias empresas, obtidos com saldos de anos anteriores.

Não haverá, portanto, necessidade de socorro por parte do Tesouro.

Mais sobre estatais

A Petrobras apresentou nesta quinta sua programação de investimentos para os próximos cinco anos. Os US$ 102 bilhões projetados representam uma alta de 31% em relação ao plano anterior.

O investimento segue concentrado em exploração e produção de petróleo, mas prioriza mais iniciativas de baixo carbono e petroquímicas que as antigas gestões.

Veja como a Cemig passou de principal ativo de um plano de privatização à peça central da negociação para pagamento de parte das dívidas de Minas Gerais com a União.

*PARA ASSISTIR*

“A Bilionária, O Mordomo e o Namorado” – minissérie documental de três episódios da Netflix.

A série que acaba de chegar à Netflix mostra como o conflito entre uma das mulheres mais ricas do mundo e sua filha virou um escândalo nacional na França.

A disputa começou em 2007, quando o namorado de Liliane Bettencourt, herdeira da L’Oréal, pediu para ser adotado por ela e se tornar um de seus herdeiros.

A filha única de Liliane, Françoise Bettencourt Meyer, processou o namorado da mãe, o fotógrafo de celebridades François-Marie Banier, por abuso de incapaz.

A briga não parou por aí e envolveu as conexões políticas da família herdeira da L’Oréal. Um dos episódios envolve uma gravação feita por um mordomo em 2007 acerca de uma conversa entre Liliane Bettencourt e Nikolas Sarkozy, então candidato à Presidência.

O áudio motivou um processo contra Sarkozy em que ele supostamente teria se aproveitado da senilidade de Liliane para obter doações acima do teto legal para financiar a mesma campanha de 2007. Ele foi inocentado em 2013.

*ARTUR BÚRIGO/folhapress