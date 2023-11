Procon-CG realiza ação de Black Friday no Calçadão da Cardoso Vieira

O Procon de Campina Grande realiza o ‘Dia D’ da Operação Black Friday 2023, nesta sexta-feira, 24, das 8 às 13h, no Calçadão da Cardoso Vieira.

Na ocasião, fiscais e advogados do órgão de defesa do consumidor estarão tirando dúvidas sobre Direito do Consumidor e registrando reclamações da população, durante a realização da grande campanha promocional do mercado.

A operação teve início na última segunda-feira, 20, e será concluída nesta sexta-feira.

A Black Friday é uma ação que promove uma série de descontos em produtos de diversas lojas do Brasil e do mundo.

No Brasil, porém, nos últimos anos, a campanha tem sofrido desgaste, porque alguns fornecedores não têm cumprido com os descontos anunciados.

Por isso, o Procon Municipal intensificou as ações de fiscalização nesta semana e está promovendo essa ação para garantir a defesa e proteção do consumidor campinense de possíveis golpes ou práticas abusivas; além de reafirmar a importância de pesquisar os preços antes de efetivar a compra.

Os consumidores que tiverem alguma dúvida com respeito ao Direito do Consumidor ou quiserem registrar reclamações de possíveis irregularidades, podem procurar o Procon-CG, por meio dos telefones 151 (Disque Procon) e o (83) 9.8186-3609 ou (83) 9.8185-8168.

E, caso prefiram de modo presencial, podem se dirigir à sede do Procon, das 8 às 17h, ou ao Calçadão, durante a realização do ‘Dia D’ da operação especial de fiscalização.