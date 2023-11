Prefeitura de Campina Grande firma protocolo para instalação de fábrica de postes de fibra de vidro

O prefeito Bruno Cunha Lima assinou, na manhã desta quinta-feira, 23, um protocolo de intenções entre a Prefeitura de Campina Grande e a EIP Serviços de Iluminação, com o objetivo de trazer para a cidade uma fábrica de postes de fibra de vidro.

Para o primeiro ano de funcionamento, o investimento é da ordem de R$ 25 milhões, com uma contratação inicial de 240 trabalhadores.

A empresa EIP, que tem mais de 30 anos de experiência no segmento de Iluminação Pública com Eficiência Energética e opera em Campina Grande desde 2018, se instalará em um terreno de 10 mil metros quadrados, localizado no Complexo Aluizio Campos.

Outros 10 mil metros, também adquiridos pela empresa, serão utilizados na etapa de expansão do projeto.

De acordo com o prefeito Bruno Cunha Lima, o poder público tem trabalhado para atrair novos investidores para a cidade, oferecendo as condições favoráveis de infraestrutura para a instalação de empreendimentos e consequente geração de emprego e renda.

“Poder realizar esse protocolo de intenções com uma empresa que nasceu em outro Estado, mas buscou Campina há alguns anos e agora quer crescer na nossa terra, é uma grande satisfação. Somos conhecidos por acolhermos muito bem aqueles que nos escolhem como lugar para progredir e nos cabe incentivar os que cooperam com nosso desenvolvimento”, afirmou o prefeito.

Para a proprietária da empresa, Selma Ramos, Campina é cidade estratégica para a realização de bons negócios, inclusive, pela possibilidade de oferta de parcerias com entidades locais como UFCG e Parque Tecnológico.

“Campina Grande é a melhor cidade do estado para novos investimentos, pela abundancia mão de obra capacitada ou ainda pela proximidade com a capital e portos do estado”, justificou.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico do município, Tâmela Fama, a previsão da empresa é iniciar a montagem da fábrica até fevereiro e realizar a inauguração em julho de 2024.

“A partir da inauguração a empresa vai gerar cerca de 240 empregos diretos, com projeção de ampliação nos três primeiros anos de funcionamento, podendo empregar até 600 pessoas”, informou a secretária, que trabalhou em conjunto com a Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde) nessa operação.

Para o presidente da Amde, Luís Artur, a aquisição da área no Aluízio Campos, feita em julho de 2020, permitirá a construção de uma edificação compatível com o porte do empreendimento, beneficiando não apenas a empresa, mas também o público circulante do entorno.

“Estamos confiantes de que essa parceria trará resultados positivos para Campina Grande, consolidando nossa cidade como um polo de inovação e desenvolvimento no setor de iluminação pública e tecnologia urbana”, concluiu Luís.