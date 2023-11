Preço da gasolina reduziu em 18 postos de João Pessoa nesta semana

O Procon-JP divulgou mais uma pesquisa comparativa de preços de combustíveis na Capital. De acordo com o levantamento, o preço do litro da gasolina comum está oscilando entre 5,49 (Posto Elesbão – Água Fria) e R$ 5,79 (Posto Opção – Torre, 99 e Freeway – Miramar, Setta – Alto do Mateus). Uma diferença de R$ 0,30 e variação de R$ 5,5%. A equipe do Procon-JP visitou, nesta quarta-feira (22), 109 postos que estão em atividade na capital paraibana.

Em comparação com a semana passada, o menor preço se manteve o mesmo (R$ 5,49) e o maior teve uma redução de 0,10 (de R$ 5,89 para R$ 5,79). O preço da gasolina comum diminuiu em 18 postos, aumentou em 14 e se manteve em 75.

Já a gasolina aditivada é vendida entre R$ 5,57 (Expressão –Torre) e R$ 6,04 (Maxi – Oitizeiro), o que representa uma diferente de 0,47 e uma variação de 8,4%. De acordo com o levantamento, 12 estabelecimentos diminuíram o preço, 6 aumentaram e 44 mantiveram.

Etanol

O menor preço do etanol foi encontrado a R$ 3,85 (Expressão – Torre e Bessa, Ferrari – Centro, Espírito Santo – Bairro dos Estados). Já o maior valor se manteve em R$ 4,39 (Setta – Alto do Mateus) para pagamento à vista. Os valores representam uma diferença de R$ 0,54 e variação de 14%. Na última pesquisa, realizada no dia 14 de novembro, o etanol era comercializado entre R$ 3,95 e R$ 4,390. O preço desse combustível diminuiu em 34 postos, aumentou em 12 e se manteve em 61.

Diesel comum

O diesel comum manteve o menor preço da pesquisa anterior, R$ 5,750 (Expressão – Torre). Já o maior preço saiu de R$ 6,090 para R$ 5,990 (Frei Damião – Ipês, Costa do Sol – Portal do Sol, Seixas Petróleo – Penha). O produto tem variação de 4,2% e diferença de R$ 0,24.

S10

O menor preço do diesel S10 caiu de R$ 5,850 para R$ 5,790 (Posto Epitácio Pessoa – Tambauzinho, Triunfo – Torre) e o maior de R$ 6,490 para R$ 6,290 (Freeway – Miramar, Select – Tambaú, Auto Posto Mangabeira – Mangabeira, D&D – Bairro dos Estados). O combustível registra diferença de R$ 0,50 e variação de 8,6%. O combustível diminuiu o valor de comercialização em 31 postos, aumentou em apenas um e se manteve em 70.

GNV

Em relação ao preço do Gás Natural Veicular (GNV), a pesquisa constatou que se manteve o mesmo da semana passada. O menor em R$ 4,450 (Z – Jardim Cidade Universitária, Estrela – Geisel e Pichilau – Distrito Industrial) e maior em R$ 4,460 (8 revendedores).

Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa (https://www.joaopessoa.pb.gov.br/wp-content/uploads/2023/11/Combustiveis-1.pdf) ou do Procon-JP (www.proconjp.pb.gov.br).

Os menores valores dos combustíveis por região:

Gasolina comum

Zona Norte

Posto Ferrari – Centro – R$ 5,55

Posto Espírito Santo – Bairro dos Estados – R$ 5,57

Zona Sul

Posto Elesbão – Água Fria – R$ 5,49

Posto Opção – Distrito Industrial – R$ 5,57

Zona Leste

Posto Expressão – Bessa – R$ 5,57

Posto Kennedy – Bessa – R$ 5,57

Zona Oeste

Posto Canaã – Jaguaribe – R$ 5,58

Posto Setta – Alto do Mateus – R$ 5,59

Etanol

Zona Norte

Posto Ferrari – Centro- R$ 3,85

Posto Espírito Santo – Bairro dos Estados – R$ 3,85

Zona Sul

Posto Texas – Funcionários II – R$ 3,88

Posto Auto Valentina – Valentina – R$ 3,88

Zona Leste

Posto Expressão – Bessa – R$ 3,85

Posto Novo Milenium – Bessa – R$ 3,85

Zona Oeste

Posto Araújo – Jaguaribe – R$ 3,89

Posto Opção – Alto do Mateus – R$ 3,94