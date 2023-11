O prefeito Bruno Cunha Lima anunciou oficialmente nesta terça-feira a aguardada edição de 10 anos do Natal Iluminado, um dos eventos mais emblemáticos da cidade. A apresentação aconteceu no Teatro Municipal Severino Cabral e contou com a presença de secretários municipais e outras personalidades, incluindo Sidney Toledo, presidente da Associação Comercial de Campina Grande.

Sidney aproveitou a oportunidade para agradecer ao prefeito por estar presente ajudando para que a cidade possa melhorar.

“Toda vez que a gente ajuda o comércio, o empresariado, a gente acaba movimentando a cidade, toda cidade se beneficia”, disse.

A expectativa é que a celebração deste ano atraia um grande número de visitantes, impulsionando ainda mais o comércio local.

Confira o vídeo:

*Vídeo: Paraibaonline

