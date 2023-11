Secovi-PB participa de discussão sobre o código tributário de CG

Em sua participação semanal no programa Conexão Caturité, da Rádio Caturité FM (104.1), o presidente do Sindicato de Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios Residenciais e Comerciais da Paraíba (Secovi-PB), Érico Feitosa, falou sobre uma sessão protocolar realizada na Câmara Municipal de Campina Grande para a discussão do código tributário da cidade.

Ele disse que o posicionamento do Secovi-PB é de debater alguns pontos importantes para o contribuinte, como a cobrança do IPTU e do ITBI.

Érico lembrou que o posicionamento do Secovi é técnico e merece toda a atenção.

Ouça aqui o podcast completo.