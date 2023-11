Pesquisa: saiba onde comprar carnes mais em conta em João Pessoa

Os valores praticados no comércio de carnes, frango e ovos estão na mira da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP) que realizou, nesta terça-feira (21), um levantamento de preços em 49 estabelecimentos em diversos bairros da capital paraibana, comparando os valores praticados em 86 itens. A maior variação registrada foi de 205,74% no valor do quilo do fígado bovino.

De acordo com a Divisão de Pesquisa do Procon, os consumidores devem ficar atentos a variação de preços. Entre os produtos pesquisados, destaque para o quilo do fígado bovino que atingiu maior variação (205,74%), seguido pelo quilo da coxinha de frango (73,38%), além dos ovos vermelhos, 20 unidades, que passou dos 100% (106,97%). O prejuízo no bolso no consumidor pode ser grande. Tomando como exemplo o valor do fígado, são R$ 15,41 na diferença de preço. O valor mais alto estava sendo comercializado no Conficarnes, em Mangabeira, no valor de R$ 22,90, contra R$ 7,49, no supermercado Matheus, no Altiplano.

Já as menores variações apresentadas na pesquisa apontam que as menores variações de preços foram no quilo do Bacon, da marca Sadia (27,29%) e no Coração, da marca Seara (1,00%).

Foram pesquisados 86 itens como carnes acém, bisteca bovina, paleta, alcatra, carne de sol, chã de dentro, chã de fora, cupim, lombo, maminha, charque dianteira, charque ponta de agulha, patinho, bacon, bisteca suína, frango, coxa e sobrecoxa, filé de peito, moela, coração, asa de frango, linguiça e ovos.

Estabelecimentos pesquisados: Dez supermercados foram pesquisados pelo Procon: Latorre (Torre); Menor Preço (B. dos Estados); Manaíra (Manaíra); Bemais (Bancários); Cestão (Geisel); Carrefour (Bancários); Do dia (Bessa); Super Fácil Atacado (Água Fria); Matheus (Altiplano) e Assis (Mangabeira).

O Procon pesquisou também dezenas de boxes nas feiras livres da Capital nos seguintes locais: Mercado Central; Mercados dos bairros da Torre, Ernesto Geisel, Mangabeira, Tambaú e Bairro dos Estados.

Serviço

O Procon-JP está localizado na Avenida Pedro II, 473, no Bairro Tambiá. A população conta com atendimento presencial e pode acionar a fiscalização através dos canais:

Recepção: 83 3213-4702

Instagram: @procon_jp

Procon-JP na sua mão: 83 98665-0179

WhatsApp Transporte público: 83 98873-9976