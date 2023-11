Fenafes: BNB oferta crédito a agricultores familiares da Paraíba

O Banco do Nordeste assinou um termo de cooperação técnica com a Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido (Seafds) para estimular os negócios rurais desenvolvidos por agricultores, na Paraíba.

A assinatura ocorreu durante a II Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária (II Fenafes), que ocorreu em João Pessoa no último fim de semana e somou mais de R$ 1 milhão em comercialização de produtos. O BNB contabilizou quase R$ 650 mil em operações realizadas, nos três dias do evento.

A ocasião do acordo contou com a presença do governador da Paraíba, João Azevêdo, e do vice-governador, Lucas Ribeiro. Pelo BNB, o gerente executivo Keke Roseberg subscreveu o documento, também realizado pelo secretário executivo da Seafds, Bivar Duda, e pelo secretário da pasta, Frei Anastácio.

Além da elevação do volume dos financiamentos com o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), a parceria prevê assistência técnica e acompanhamento dos empreendimentos financiados.

O gerente executivo explica que um dos pontos de destaque do acordo é a qualificação do crédito. “O acordo fechado com a Seafds e o Governo do Estado da Paraíba, além de visar o incremento das aplicações do FNE, foca em qualificar o crédito com linhas relacionadas à produção de alimentos saudáveis, geração de energia limpa e combate à desertificação”, ressaltou Keke Roseberg.

Durante a II Fenafes, o BNB realizou uma força-tarefa para atendimento ao público, com participação de gerentes de relacionamento rural, agentes de desenvolvimento e gestores.

Temas como acesso ao crédito, Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter) e o programa de microfinança Agroamigo foram abordados nas palestras com participação da instituição.

A programação do evento também incluiu abordagens sobre acesso a mercados, transição agroecológica, produção de alimentos saudáveis, mecanização da agricultura familiar, sementes orgânicas e políticas públicas voltadas para o setor.