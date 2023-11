Presidente da CDL: “Quem ama Campina fala bem de nossa cidade”

Em um evento marcado não somente pelo lançamento do Natal Iluminado, mas também por apresentações artísticas, Eliézio Bezerra, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande, expressou otimismo em relação ao impacto positivo do Natal iluminado na economia local e no espírito natalino.

Durante seu discurso, Eliézio enfatizou a importância de aguçar o sentimento natalino nos corações de todos os presentes. Para ele, a celebração vai além de uma simples embelezamento urbano, é uma oportunidade de refletir também sobre a essência do Natal, trazendo à tona a face de Cristo.

Ainda segundo o representante da CDL, a intenção é que a emoção gerada pelo evento seja levada a todos os cantos da cidade, proporcionando uma vivência mais significativa da época natalina.

Confira o vídeo:

*vídeo – paraibaonline