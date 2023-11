Podcast: Saiba o que fazer quando a perícia do INSS é negativa

No quadro ‘Minha Aposentadoria’, do programa Conexão Caturité, o gerente regional do INSS, Marcus Vinícius, esclareceu dúvidas dos ouvintes sobre os benefícios oferecidos pelo Instituto.

Sobre o pedido de afastamento por doença, Marcus explicou que é preciso verificar qual o tipo de contribuição do trabalhador e depois verificar o benefício por incapacidade temporária.

Ele citou que é preciso que o trabalhador agende novamente a perícia caso esta apresente um resultado negativo.

Ouça aqui o podcast completo.