Governo da Paraíba assina contratos do Empreender Mulher em Campina Grande e no Sertão

O Governo do Estado, por meio do Programa Empreender Paraíba, assinou, na manhã desta terça-feira (21), no Escritório de Representação do Governo em Campina Grande, contratos de linhas de crédito do Empreender Mulher para a região.

Nesta mesma semana, serão assinados os contratos das empreendedoras de Joca Claudino, Poço Dantas, Uiraúna, Sousa e Marizópolis, no sertão paraibano. Os investimentos desta etapa correspondem a R$ 490 mil.

Conforme a secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), Rosália Lucas, as mulheres contribuem para o desenvolvimento social e econômico.

“A independência financeira é uma poderosa ferramenta de empoderamento feminino. Esta é uma linha de crédito que fomenta o protagonismo feminino através de geração de renda e melhoria de vida.”

O secretário executivo de Empreendedorismo, Fabrício Feitosa, destacou a importância da linha de crédito.

“Estamos cumprindo mais uma etapa de atendimentos através da linha Empreender Mulher, que já se tornou uma importante política pública no auxílio a pessoas em situação de vulnerabilidade. Realizar este atendimento na Semana Estadual do Empreendedorismo é mais significativo ainda. Seguimos com nossa missão de transformar a vida das pessoas através da realização dos seus sonhos”.

De acordo com a secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, as ações traduzem o compromisso do Governo do Estado com a equidade de gênero.

“Nossa gestão está comprometida em promover a equidade de gênero e criar um ambiente propício para o crescimento e sucesso das mulheres empreendedoras. Esta assinatura de contratos é um marco importante, e reitera nosso compromisso em apoiar e impulsionar os negócios liderados por mulheres, capacitando-as para alcançarem o sucesso em suas jornadas empreendedoras”.

A linha de crédito Empreender Mulher é executada em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana e tem o objetivo de resgatar a dignidade de mulheres em situação de vulnerabilidade social, promovendo a autonomia econômica e fomentando o protagonismo feminino no empreendedorismo.