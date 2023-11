Em entrevista à Rádio Caturité, Renata Almeida, empresária da loja online Kassuá, comentou que tem percebido o crescimento do apoio aos pequenos empreendedores na região.

Ela citou como exemplo o Sebrae Paraíba, que tem várias linhas de apoio ao microempreendedor.

Também afirmou que o pequeno empreendedor deve levar a sua ideia consistente ao Sebrae e outros órgãos de apoio para conseguir tirar o seu projeto do papel.

Veja o trecho da entrevista:

*Vídeo: Paraibaonline

