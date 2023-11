Empresária fala sobre os pilares da empresa Kassuá

A empresária da loja online Kassuá, Renata Almeida, comentou sobre a curadoria da loja, que vende produtos de origem regional, da Paraíba e de outras partes do Nordeste.

Ela citou que costuma participar de feiras e eventos para captar empreendedores que querem vender no site.

Dentro do foco da economia solidária, a Kassuá procura pequenos produtores para auxiliar na venda de seus produtos.

Confira um trecho da entrevista no programa Conexão Caturité, da Rádio Caturité FM:

*vídeo: paraibaonline

