Empresária explica a origem do nome da loja Kassuá

Renata Almeida, empresária da loja Kassuá, explicou, em entrevista ao programa Conexão Caturité, da Rádio Caturité FM, a origem do nome “Kassuá”.

Ela disse que o nome é uma brincadeira com as letras que fazem referência aos cestos que os tropeiros carregavam produtos no período do tropeirismo.

Confira o trecho da entrevista abaixo:

*Vídeo: Paraibaonline

